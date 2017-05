Itaú Unibanco recruta universitários: Programa de Estágio

Itaú Unibanco recruta universitários para o Programa de Estágio Rede de Agências em todo o país

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Rede de Agências. As oportunidades são para estudantes universitários das áreas de Exatas e Humanas que estejam cursando a partir do 3º semestre.

Os selecionados irão atuar na área comercial, com atendimento a clientes, de modo que poderão desenvolver competências como relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, além de ampliar o conhecimento sobre produtos bancários.

“Os estudantes entrarão no banco assumindo um papel extremamente importante e estratégico na organização: o atendimento ao cliente na agência. Este é um dos nossos principais canais de atendimento e proporciona um aprendizado riquíssimo para o profissional, que ele levará para o resto da sua carreira.”, afirma Marcelo Orticelli, diretor da área de Pessoas do Itaú Unibanco. “Buscamos estudantes dinâmicos, motivados e que tenham vontade de crescer profissionalmente em uma organização que é reconhecidamente uma das melhores empresas para começar a carreira”, conclui Orticelli.

A etapa de avaliação conta com uma novidade: os candidatos serão convidados a visitar agências para entenderem de perto como é o funcionamento bancário, e as atividades do estágio.

O programa prevê uma experiência on the job com treinamentos técnicos, comportamentais e funcionais, feedbacks periódicos junto ao tutor e plano de desenvolvimento pessoal. Cerca de 80 cursos à distância estarão à disposição do estagiário durante o programa que terá a duração de doze meses. E, há possibilidade de efetivação do estagiário a partir do sexto mês de curso, dependendo da avaliação de desempenho do profissional.

O candidato que tiver interesse em se candidatar para o processo seletivo deverá estar cursando bacharelado em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Comunicação. Não é necessário ter experiência, mas é importante demonstrar aptidão para desenvolver habilidades nas áreas de atendimento e comercial. O estudante deverá ter disponibilidade de 6 horas diárias e no máximo 30 horas semanais, em horário comercial de agência (10 às 16h).

As inscrições para participar do processo seletivo do Programa de Estágio Rede de Agências pode ser feita no sitewww.itau.com.br/carreira/programas/.