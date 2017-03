Jardim Valéria vence final do Interbairros 2017

Às 11h46 deste domingo, 26, foi dado o pontapé inicial da partida decisiva do Campeonato Interbairros de Futebol de Vitória da Conquista, um dos mais tradicionais eventos do calendário esportivo da cidade. O jogo, entre o Jardim Valéria e o Urbis VI, movimentou o campo do Santa Terezinha.

O Jardim Valéria, que havia empatado com o Urbis VI na partida de ida no último dia 19, jogou com a vantagem de dois resultados iguais. Mas o time da casa não se deixou levar por este favoritismo. Com um minuto de jogo, o Jardim Valéria abriu o placar. E, numa partida disputada, venceu o Urbis VI por 5 a 2.

Em sua 13ª edição, o Campeonato Interbairros teve início em novembro de 2016 e reuniu 38 times. “Nossa avaliação é bastante positiva. Vale a pena realizar este campeonato porque os times, o público e os ambulantes, que têm sua receita com os jogos, nos retribuem com carinho, dedicação, decência e ordem”, comentou o coordenador da competição, Marcos Lelis.

A expectativa é de que a próxima edição reúna 60 times participantes, mantendo o sucesso de público, que chega de 500 a 600 pessoas por partida e mais de três mil na final, como aconteceu neste domingo. Estudante, Keila Santos, sempre faz questão de acompanhar os jogos. “É um evento bom que reúne toda a comunidade, promove o esporte e que merece ainda mais incentivo”, disse.

E no que depender da Prefeitura, essa é a intenção. “Este é um evento muito importante para a cidade haja vista que são vários bairros que participam e a quantidade de torcedores presentes. Com isso, o poder público tem interesse de continuar ajudando”, afirmou o gerente municipal de Esportes, Luciano Pina. A gestão municipal apoiou a final com os troféus.

Ficaram com o terceiro e quarto lugar, respectivamente, os times do Alto Maron e da Urbis V. Binho, do Alto Maron, sagrou-se artilheiro da competição com dez gols e o melhor goleiro foi Dilton, do Jardim Valéria.

Antes do início da partida, houve um minuto de silêncio em respeito à memória do vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Vitória da Conquista, Guimarães Viana, falecido neste domingo, 26.