Joinville goleia ECPP na estréia da Copinha

Copa São Paulo: Vitória da Conquista é goleado pelo Joinville na estreia

Foto: Divulgação / Ecpp

O ECPP Vitória da Conquista se complicou já na estreia da Copa São Paulo. Nesta terça-feira (3), o Alviverde foi goleado por 5 a 0 pelo Joinville-SC, num jogo válido pelo grupo 11 do torneio sub-20. O Bode até conseguiu segurar o placar de 1 a 0 até o final do primeiro, no entanto, na etapa complementas, os jogadores cansaram e não suportaram a pressão dos catarinenses. Os gols do JEC foram marcados por Marlyson (duas vezes), Janderson, Eduardo e Renan. A equipe baiana volta a campo já nesta quinta (5). O adversário será o anfitrião Paulista de Jundiaí, às 13 (horário da Bahia).