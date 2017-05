Jorge Bezerra critica fala de colega

Jorge Bezerra (SD)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista o vereador Jorge Bezerra (SD) ironizou o discurso do colega, o vereador Professor Cori (PT). “É muito bonito o seu discurso na tribuna. Vossa Excelência teve a oportunidade de reconhecer o trabalho dos servidores quando o senhor era secretário e não reconheceu”, afirmou. Com dificuldades para prosseguir a fala diante das manifestações da plateia, o edil ainda acrescentou: “Quando Vossa Excelência tava no governo Vossa Excelência não tinha esse discurso bonito aqui nessa Casa”.

Em sua fala, o edil frisou que a gestão Herzem Gusmão sentará ainda hoje com os representantes dos sindicatos. “Com certeza vai se chegar a um denominador comum que é dentro das condições da Prefeitura e na Lei de Responsabilidade Fiscal”, detalhou. Ele acredita que Herzem e os servidores chegarão a um acordo. Bezerra pediu calma aos servidores e compreensão sobre o que é bom para a cidade.

Em sua fala, afirmou que “esse governo que ficou 20 anos aí nem um plano de saúde pra vocês não deram. O servidor adoecia e ficava nas filas dos hospitais”.