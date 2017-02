Jorge Bezerra, parabeniza a Comissão de Saúde pela atuação no caso do Hospital Afrânio Peixoto

ASCOM CÂMARA

Na manhã desta quarta-feira (22), na sessão ordinária, o vereador Jorge Bezerra (SD) parabenizou a Comissão de Saúde que vem acompanhando as discussões acerca do Hospital Especializado Afrânio Peixoto. O vereador aproveitou a oportunidade para se posicionar sobre o tema e pedir melhorais no atendimento da rede de saúde no geral.

Para Jorge Bezerra, a alternativa para desafogar o atendimento do Hospital Geral de Vitória da Conquista deve ser a reativação do Hospital Crescêncio Silveira e não a criação da extensão no Afrânio Peixoto. “Temos que pensar na reativação do Crescêncio Silveira e do hospital do estado que tem 60 leitos fechados”, defendeu. O vereador além de parabenizar a Comissão de Saúde pela atuação, se colocou a disposição para defender que os pacientes que precisam do serviço de saúde mental não sejam desassistidos em prol de outros serviços de saúde.

Jorge informou que recentemente conversou com a secretaria municipal de saúde sobre a situação da saúde pública em Vitória da Conquista. O vereador afirma, na oportunidade, ter solicitado medidas em relação a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que não permite a entrada de acompanhantes.