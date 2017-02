Jorge Bezerra preocupado com fechamento do Afrânio Peixoto

Jorge Bezerra (SD)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta quarta-feira, 15, o vereador Jorge Bezerra (SD) disse estar preocupado com a possibilidade de fechamento dos leitos psiquiátricos do Hospital Afrânio Peixoto, na zona oeste da cidade. O parlamentar apontou que o Governo do Estado tem a prática de fechar hospitais em todo o estado. “Esse Governo da Bahia tem a prática de fechar hospitais, fecharam também o Crescêncio Silveira”, disse Bezerra. “Não vamos deixar”, garantiu ele.

Jorge Bezerra questionou a situação dos pacientes psiquiátricos que precisarem de atendimento. Ele destacou a importância de um hospital para atender esses pacientes.

O parlamentar assegurou que irá lutar para evitar o fechamento desses leitos. “Eles adoram fechar. Este vereador não vai admitir essa situação”, disse Jorge Bezerra afirmando que o Governo quer fechar também o colégio Nilton Gonçalves.