Jorge Bezerra repudia governo estadual

Jorge Bezerra (SD)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa sexta-feira, 10, o vereador Jorge Bezerra (SD) repudiou o governo estadual. Segundo o edil, o governo estadual tem uma prática de visitar o município faltando um ano para a eleição com a promessa de resolver problemas como a água, a finalização do aeroporto e, passadas a eleições, “fica na promessa e não resolve”. “Estou indignado e gostaria que o povo de Vitória da Conquista também se indignasse com essa situação porque não suporto mais pagar na minha conta de água um vento que não consumo na minha casa”, desabafou.

Em sua fala, parabenizou o colega, David Salomão (PTC) pela moção de aplauso à Turma de Soldados da Polícia Militar da Bahia do ano de 2003 por completar 14 anos de relevantes serviços prestados. Para Bezerra, são guerreiros que sempre tiveram o comprometimento com a segurança do município.

O parlamentar destacou que antes mesmo de se tornar vereador já lutava para que o posto de saúde no bairro Ibirapuera fosse contemplado com um prédio próprio. Segundo o ex-vereador Ricardo Babão, ao usar a Tribuna Livre da Câmara, uma emenda federal vai garantir essa conquista para aquela comunidade.