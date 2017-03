Joseval Andrade recebe presente inusitado de aluna

“Mamãe, o professor gostou mesmo!!”

por Ascom Opção.

É muito comum os alunos presentearem seus professores na escola. Mas receber de presente a sua própria miniatura, feita de biscuit pelas mãos de uma aluna do 8° ano, surpreendeu o professor Joseval no Colégio Opção.

Empolgado com a escultura, o professor etiquetou seu presente com a data e o nome da aluna, que foi convidada a comparecer na diretoria do Colégio, ocasião em que foi agradecida e exaltada pelos seus dotes artísticos!! Um momento lindo de se ver – carinho e reconhecimento de ambas as partes!!

Segundo relatos da mãe, Luíza ama o Colégio e sempre sonhou estudar no Opção. Nesse dia, ela chegou em casa toda emocionada e muito feliz, narrando que tremia e ficou gelada, dizendo:

“Mamãe, o professor gostou mesmo!!”