Ligações de fixos para móveis ficarão mais baratas em fevereiro

As tarifas das ligações locais e interurbanas de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas a partir do dia 25. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16,49% e 19,25%.

A queda no valor das ligações interurbanas será entre 7,05% a 12,01%. Novas reduções deverão acontecer até o ano de 2019, informa a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Desde o ano passado, os valores de interconexão, que é o valor cobrado de uma empresa pelo uso da rede de outra e entre as quais estão as que incidem sobre ligações de telefones fixos para móveis, são calculadas pela Anatel a partir do modelo de custo.

Este modelo permite à agência reguladora verificar com mais precisão os valores envolvidos na prestação do serviço ao consumidor, como o quanto as empresas gastam com equipamentos e estrutura administrativa.

Ao mesmo tempo em que a tarifa é reduzida, as empresas de telecomunicações do País devem aumentar os investimentos na ampliação das redes de dados, na qualidade de serviços e de atendimento aos consumidores, conforme determinações do órgão regulador. As tarifas de interconexão foram usadas para subsidiar a instalação de redes das operadoras móveis.