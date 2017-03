Ligações de telefone fixo para celular estão mais baratas

As chamadas locais e interurbanas de telefones fixos para móveis estão mais baratas. A redução das ligações locais vai variar entre 16,49% e 19,25%, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Já para as chamadas interurbanas a queda dos valores será de 7,05% a 12,01%. A redução das tarifas vai beneficiar cerca de 41,8 milhões de assinantes de telefone fixo, segundo dados da Anatel até dezembro do ano passado.

Estão previstas novas reduções das tarifas cobradas dos consumidores em 2018 e 2019. A queda vai acontecer por conta da redução das tarifas de interconexão, pagas pelas empresas que utilizam a rede de outro grupo.

O cálculo das tarifas é feito pela Anatel utilizando o “Modelo de Custo”, que permite verificar com mais precisão os custos das empresas com equipamentos e estrutura administrativa.

Ao mesmo tempo em que a tarifa é reduzida, as empresas de telecomunicações do País devem aumentar os investimentos na ampliação das suas redes, na melhoria da qualidade de serviços e no atendimento aos consumidores, conforme determinações da Anatel. As tarifas de interconexão foram usadas inicialmente para subsidiar a instalação de redes das operadoras móveis.

Fonte: Anatel