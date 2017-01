Lomantão pronto para as disputas do ECPP

No próximo domingo, 29, o Lomanto Júnior sediará a primeira partida do Campeonato Baiano 2017. Para garantir o conforto da torcida e campo adequado para os jogadores, o Governo Municipal está realizando os últimos ajustes no estádio municipal.

Serviços de limpeza, paisagismo, manutenção elétrica e hidráulica, além de cuidados com o gramado estão sendo realizados pelas equipes das secretarias de Serviços Públicos, Meio Ambiente e Infraestrutura, desde os primeiros dias do ano. Na manhã desta quinta-feira, 26, equipes trabalhavam no gramado do canteiro e na implantação das placas de sinalização. Para atender as exigências da Federação Baiana de Futebol, estão sendo colocados novos extintores de incêndio.

Segundo o coordenador municipal de Esportes, Jaldo Mendes, já foram cumpridas todas as exigências para liberação dos laudos com o intuito de atender ao Estatuto do Torcedor e dar conforto ao público, jogadores e imprensa, inclusive com a realização das vistorias do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária. “O resultado das vistorias para liberação dos laudos foram entregues à federação na última segunda-feira”, completou Jaldo.

“Os torcedores podem esperar um belo estádio. Um espaço pronto para receber tanto os jogos do Campeonato Baiano, quanto da Copa do Brasil”, disse o coordenador, que também informou que as arquibancadas serão sinalizadas para breve implantação de assentos.