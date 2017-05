Lomantão se prepara Show de Roberto Carlos

Avançam os preparativos para o show de Roberto Carlos em Vitória da Conquista

Organizado pela Rede Bahia, o espetáculo conta com apoio da Prefeitura

Em regra, estádios de futebol reúnem milhares de pessoas em suas arquibancadas para acompanharem, no gramado, um espetáculo protagonizado por apenas 22 pessoas. Porém, para o show do cantor e compositor Roberto Carlos, às 20h30 do próximo sábado, 27, essa lógica será modificada no Estádio Municipal Lomanto Júnior: desta vez, a multidão estará posicionada no gramado.

É ali que estarão, de acordo com as expectativas dos organizadores, cerca de 10 mil pessoas nas cadeiras numeradas, além das 3 mil que são esperadas para ocuparem o setor central das arquibancadas.

Apenas o palco ocupará uma área de 300 metros quadrados. A fim de proteger a grama, todo o gramado será completamente coberto com placas de um material plástico, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Além disso, foram instaladas três rampas que ligam o gramado às arquibancadas. Elas deverão permitir que público saia do estádio de forma tranquila, após o fim do espetáculo.

Sanitários químicos estarão à disposição do público, à esquerda e à direita do palco. Enquanto o show não houver começado, o serviço de open bar oferecerá água, refrigerante, espumante e cerveja.

Toda a estrutura do show envolve 300 toneladas de equipamentos. São aproximadamente 200 mil watts de potência de som e 180 mil watts de iluminação. No gramado, as cadeiras serão divididos nas cores azul, amarela e branca.

“É um show de Roberto Carlos, nem elitizado, nem popularizado. Ele atende todo mundo”, explica o gerente executivo da Rede Bahia, Cauto Freitas (foto), referindo-se aos preços dos ingressos, que variam entre R$ 50, valor da meia-entrada, e R$ 380, custo das cadeiras instaladas no setor mais próximo ao palco.

“Pedimos que as pessoas venham tranquilas para o evento, porque as cadeiras são numeradas, então não tem tumulto, não tem correria. Conquista sempre teve esse gancho muito forte, que é a educação, o respeito. Então, vai ser um lindo show”, pontua Freitas.

‘Parceria transparente’ – Para produzir um evento com tais dimensões, a empresa Icontent, vinculada à Rede Bahia, convidou a Prefeitura de Vitória da Conquista para uma parceria. O acordo foi viabilizado por meio de um contrato de cessão do Estádio Lomanto Júnior. Também estão envolvidos na operação o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar.

O chefe de gabinete da Prefeitura, Marcos Ferreira, garante que a parceria ocorreu “sem ônus para o município”, inclusive com “alguns ganhos adicionais”. “É bom ressaltar que a Rede Bahia tinha outros locais aqui na região e na própria cidade para fazer o evento. Mas o Lomantão, além de adequado, agrega um número maior de expectadores pelo tamanho que um show de Roberto Carlos merece”, explica Ferreira.

“Fizemos uma parceria muito clara, através de um contrato muito transparente, que não envolve dinheiro. A gente cede o estádio, arrecada o nosso ISS devido, como se fosse uma partida de futebol normal”, informa ainda o chefe de gabinete. “E temos também o nome da nossa Prefeitura associado a um grande evento em forma de outdoor, cards e mídia espontânea, através de um telão que terá dentro do estádio, que será exibido para dez mil pessoas ou mais, com anúncios e informações da Prefeitura”.

‘Movimentando a economia’ – O planejamento do evento foi estratégico, inclusive na escolha da data. O principal objetivo, segundo Freitas, é movimentar a economia do município, injetando dinheiro extra num período tradicionalmente caracterizado por baixa nas vendas do comércio, após o Dia das Mães. “Isso é muito importante porque gera uma receita que não estava prevista no orçamento da Prefeitura e nem do comércio”, afirma, dizendo ainda que, “com esse evento no dia 27 de maio, resgatamos a economia local”.

Freitas menciona os efeitos diretos do espetáculo, para além da oportunidade de ver e ouvir Roberto Carlos ao vivo e em pessoa. A questão começa pela constatação de que o show atraiu as atenções de pessoas de várias outras cidades da região sudoeste, o que provocará um fim de semana atípico para a atual época do ano.

“Todos os hotéis já estão totalmente cheios. Durante o sábado, as pessoas vão frequentar os restaurantes e bares da cidade. À noite, assistem ao show, que termina cedo. Então, as pessoas ainda têm a oportunidade de curtir a noite nos restaurantes e barzinhos da cidade. E, no domingo, abastecem seus carros e, mais uma vez, fazem a sua refeição”, explica o executivo. “É uma grande festa e movimenta a economia. Esse é o nosso objetivo: fazer um novo resultado econômico para a cidade”.

Promoção para servidores – A parceria firmada entre a Rede Bahia e a Prefeitura viabilizou ainda uma promoção que garante ingressos na arquibancada a um preço exclusivo para servidores públicos municipais. Para ter acesso, o servidor deve ir aos pontos de venda de ingressos e apresentar seu crachá ou seu contracheque, a fim de comprovar que trabalha mesmo na Prefeitura. Com isso, ele terá direito a comprar dois ingressos nas arquibancadas por apenas R$ 80 – ou seja, o ingresso sai pelo valor unitário de R$ 40, mais barato que a meia-entrada. A promoção é válida até o sábado, 27, enquanto ainda houverem ingressos à venda para as arquibancadas. Texto e fotos: Ascom PMVC