Lúcia comemora: 300 mil para Esaú Matos

ASCOM CÂMARA

Lúcia Rocha (DEM)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, na manhã desta sexta-feira, 24, a vereadora Lúcia Rocha, comemorou a destinação de uma emenda no valor de R$ 300 mil, do deputado Paulo Magalhães (PSD), para o Hospital Municipal Esaú Matos. Ela leu o ofício que informa a destinação da emenda Nº 35680005 para o equipamento, que será destinada a estruturação da unidade de atenção especializada.

No ofício lido pela vereadora, o parlamentar orienta que agora a Prefeitura precisa se cadastrar no site do Fundo Nacional da Saúde (FNS) até o dia 29 de março de 2017. “É uma tarefa da Prefeitura, que possui a senha fornecida pelo Governo Federal”, diz o documento enviado pelo deputado federal.

Lúcia Rocha agradeceu ao deputado pela demonstração de preocupação com a cidade de Vitória da Conquista ao destinar a emenda para a cidade. “Agradeço ao deputado Paulo Magalhães por ter indicado essa emenda”, disse a vereadora.

Mutirão de limpeza em Bate Pé – Lúcia Rocha informou que neste sábado estará no distrito de Bate Pé acompanhando, junto com o prefeito Herzem Gusmão e com os secretários municipais de Saúde, Celes Almeida, de Serviços Públicos, Coronel Esmeraldino Correia, e de Meio Ambiente, Luzia Lúcia Vieira de Oliveira, um mutirão de limpeza para eliminar possíveis focos do mosquito da dengue na região. “Essa é uma preocupação do nosso querido prefeito Herzem Gusmão”, disse ela.