Lúcia Rocha: Av Brumado permanece com mão única

Lúcia Rocha

A vereadora Lúcia Rocha anunciou que o prefeito Herzem Gusmão confirmou a permanência da mão única na Avenida Brumado. Segundo ela, o centro da via ainda receberá sistema de iluminação com braços e lâmpadas e as rotatórias que ligam a Avenida Integração à Brumado e a outra próxima ao IML irá receber ações de paisagismo, com o plantio de palmeiras e iluminação. “Quero parabenizar o nosso prefeito Herzem Gusmão, a secretária do Meio Ambiente, Luzia Lúcia, o secretário de Serviços Públicos, Esmeraldino Correia, pelo brilhante trabalho que os mesmos vêm prestando à nossa cidade”, falou. Em sua fala, a vereadora afirmou que “acredita no projeto político do nosso prefeito”.

Lúcia relatou que apresentou indicação solicitando cobertura dos pontos de táxi da cidade, especialmente os da Avenida Brumado; cobrou ao secretário de Agricultura, Arlindo Rebouças, patrolamento e encascalhamento da estrada que liga o povoado de Pradoso ao distrito de Bate Pé, pois “até o momento a estrada continua danificada”. Ela afirmou que apresentou, por várias vezes, indicações solicitando creches, biblioteca pública.

A edil parabenizou o presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Vitória da Conquista (Coopmac), Jaymilton Gusmão Filho, por mais uma edição da Exposição Conquista. Ela ainda parabenizou o presidente do Conselho de Saúde de Inhobim, Luciano Lemos, pelo brilhante trabalho que desenvolve naquela comunidade. Lúcia afirmou que apresentou, por várias vezes, indicações solicitando creche, biblioteca pública, rede elétrica, construção de 70 banheiros públicos e asfaltamento, que foi realizado nas vias de Inhobim – Travessas Orlando Leite, Plínio Flores e do Cruzeiro, e ruas Francisco Santos, do Posto, do Vale, Plínio Flores e Silvio Andrade.