Lúcia Rocha defende manutenção do sistema binário da Brumado

Lúcia Rocha (DEM)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta sexta-feira, 10, a vereadora Lúcia Rocha (DEM) defendeu a manutenção do sistema binário da Avenida Brumado, pedindo que a mão única seja mantida na avenida. “Fui procurada por vários moradores” disse a vereadora ao explicar que seu posicionamento é baseado nos ensejos da população da região dos bairros Brasil e Ibirapuera.

Máquinas abandonadas – Segundo a vereadora, em visita realizada à Central de Equipamentos da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (Deserg) viu que várias máquinas e veículos estão abandonados porque no governo passado não recebiam a devida manutenção e estão parados, não realizando os serviços que poderiam realizar.

Um dos serviços que algumas máquinas poderiam realizar seria o patrolamento das estradas da zona rural do município. A vereadora cobrou ações nas estradas da região do distrito de Bate Pé. Segundo ela, a estrada que liga Pradoso a Bate Pé está em situação precária. “Tenho cobrado também dos deputados e do governador do estado essa pavimentação asfáltica”, disse ela, que até o momento não recebeu resposta.