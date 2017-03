Lúcia Rocha destaca tema da Campanha da Fraternidade

Lúcia Rocha (DEM)

Na manhã desta sexta-feira (3), a vereadora Lúcia Rocha (DEM) fez uso da tribuna para prestar suas condolências ao presidente da Câmara, Hermínio Oliveira, pelo falecimento da sua esposa. A vereadora também destacou a importância da campanha da fraternidade deste ano, e reforçou, mais uma vez, seu pedido pela revitalização do Parque Lagoas das Bateias.

Assim como os demais vereadores, Lúcia Rocha prestou suas condolências ao presidente da Câmara, Hermínio Oliveira, e família, pelo falecimento de sua esposa. Em sentimentos a toda família, Lúcia Rocha pediu que Deus conforte a família enlutada nesse momento de tristeza.

Em sua fala, Lúcia destacou a importância da campanha da fraternidade deste ano, em defesa do meio ambiente, que tem como tema “ Fraternidade, Bioma Brasileiros e Defesa pela Vida”, e convidou a todos os fiéis católicos para acompanhar a procissão que marca o calendário religioso. “Esse ano estaremos saindo do Parque Lagoa das Bateias e seguiremos em procissão até a Igreja Santa Luzia”, explicou.

A vereadora convidou também todas as mulheres de Vitória da Conquista, da zona urbana e rural, para participar da Sessão Especial do Dia da Mulher, que faz a entrega do Diploma Mulher Cidadã Loreta Valadares e acontecerá no próximo dia 8 de março.

A parlamentar voltou a defender a revitalização do Parque Lagoa das Bateias “ É uma tristeza chegar no sábado a tarde e ver uma lagoa tão imunda, devido o descaso do governo passado”, afirmou. Lúcia fez apelo à nossa gestão do Executivo Municipal: “ Peço que o nosso prefeito olhe para a situação que se encontra o parque da Lagoa das Bateias e que venha revitalizar aquela lagoa, nos dando condições de fazer nossas atividades físicas ali em um parque melhor”, pediu.