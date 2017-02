Lúcia Rocha quer mais atenção ao Distrito de Bate Pé

A vereador Lúcia Rocha (DEM), pediu novamente, na sessão ordinária desta quarta-feira (22), atenção especial do poder executivo à zona rural de Vitória da Conquista. A vereadora voltou a reivindicar o patrolamento e cascalhamento das estradas dos distrito de Bate Pé.

Indignada por ter encontrado senhores moradores fazendo operação tapa buraco na estrada, Lúcia Rocha voltou a denunciar o descaso com a localidade e cobrar pelo patrolamento e cascalhamento no distrito. Segundo a vereadora, a mesma já fez várias indicações à Prefeitura e ao Secretário de Agricultura pedindo também a construção de creches, construção de banheiros públicos, implantação de academia ao ar livre na praça, reposição de lâmpadas, unidade do CRAS itinerante para várias localidades, principal para Bate Pé.

Como conhecedora da realidade do distrito, Lúcia afirmou aos moradores de Bate Pé que está cobrando constantemente obras de melhorias. “ Como vocês sabem, vivencio o meu dia a dia naquela região, sei do que vocês precisam. Nossa obrigação enquanto vereadores é cobrar ações, apresentar projetos que venham beneficiar o povo da nossa zona rural, mas infelizmente não temos o poder de executar as obras. Quem tem esse poder é o poder público municipal e o secretário, portanto eu peço mais uma vez a Arlindo Rebouças que dê mais atenção ao distrito de Bate Pé”, explicou e pediu.

A parlamentar aproveitou o uso da tribuna para falar sobre o projeto de resolução 116/93, de sua autoria, que incluí no calendário do legislativo a sessão para homenagear o dia Internacional da Mulher. Lúcia ressaltou também o projeto de resolução 41/95 que institui o diploma de Mulher Cidadã Loreta Valadares, destinado a agraciar mulheres que no município de Vitória da Conquista tenham oferecido contribuição relevante a defesa dos direitos da mulher e questões de gênero. “ O título é entregue anualmente, durante as atividades do dia Internacional da Mulher, 8 de março, agracia seis mulheres de diferentes áreas da nossa cidade. Gostaria de convidar a todas as conquistenses para participar dessa sessão solene dedicada no próximo dia 8, às 8h30, aqui na Câmara de Vereadores”, explicou e convidou.