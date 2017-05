Mais de 18 mil empreendedores já acessaram o Radar Sebrae

Ferramenta oferece gratuitamente orientações sobre local e negócio para se investir

Anaísa Freitas – Redação

Desde que foi lançada na Bahia, há pouco mais de dois meses, a plataforma Radar Sebrae já foi acessada por mais de 18 mil empreendedores que buscam oportunidades de negócios ou localização mais adequada para um ponto comercial. A ferramenta está disponível de forma gratuita no site (www.radarsebrae.com.br) ou em aplicativo para Android e IOS (adquirido via Google Play ou Apple Store).

A versão mobile (tablet e smartphone) ainda é a preferida do público, somando quase 12,5 mil acessos. O passo a passo explica a utilização do sistema. Na simulação utilizando o Radar Sebrae é possível conhecer indicações de segmentos com potencial para empreendedores e, ainda, oportunidades em um bairro específico, tudo no link “Galeria de negócios”.

Buscando, por exemplo, uma oportunidade de empreender no bairro de Amaralina, no segmento de Saúde, Beleza e Farmácia, o Radar aponta como os três negócios mais promissores: academias, salões de beleza e comércio de cosméticos. A seleção sugerida leva em conta quatro indicadores de mercado, que são número de empresas fechadas na região, hábitos de consumo, tendências de negócio e concorrentes. É possível ver, ainda, as melhores ruas para iniciar um empreendimento e fazer o comparativo entre os locais, gerando, assim, um relatório completo, com análise detalhada do bairro escolhido.

Com a ferramenta, o usuário também pode montar o perfil personalizado do negócio, com classe de renda que se quer atingir, faixa etária, concorrentes, dentre outros. Na escolha por classe média de um salão voltado para adultos e sem concorrentes por perto, os bairros de Pituba, Brotas e Imbuí foram apontados como mercados em expansão. No questionamento sobre as condições empreendedoras que determinado bairro oferece, o Radar Sebrae mostra visão geral e detalhada por segmento eleito.

O Radar Sebrae também está disponível para os municípios de Barreiras, Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Irecê, Jacobina e Teixeira de Freitas.

A procura pela ferramenta é considerada satisfatória pela gestora estadual do Radar Sebrae, Marta Souza, principalmente pelo número de empreendedores que já têm começado um negócio considerando as pontuações e alertas do Radar. “A grande questão pra quem vai começar um negócio é a fase de pesquisa. Muitas vezes vemos ideias excepcionais que não prosperam por falta de cuidado nesse início. Com o Radar Sebrae, simplificamos e ajudamos nessa etapa inicial, concentrando uma série de informações e análises sobre um determinado negócio e suas oportunidades potenciais de instalação de forma gratuita e online”, destaca.