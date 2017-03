Mesa Diretora da Câmara valoriza servidores

ASCOM CÂMARA

Hermínio Oliveira (PPS)

Em sua da tribuna na sessão ordinária desta quarta-feira, 29, o vereador e presidente da Câmara, Hermínio Oliveira (PPS), apresentou ações em prol da valorização dos servidores que a Mesa Diretora está realizando. Entre as ações citadas pelo presidente estão a aplicação do plano de salário, incentivo à cursos de aperfeiçoamento e aumento do vale alimentação.

Hermínio Oliveira relatou que durante a gestão anterior da Câmara ele já havia apoiado os servidores na aprovação do plano salarial e agora, enquanto presidente, continuará com a mesma postura. “ A mesa Diretora está investindo na valorização dos servidores. O plano de cargo e salário foi aprovado em 2016 e já aplicado no começo da nossa gestão apresentando um ganho real de salário dos servidores”. reforçou.

O presidente da Casa contou que a Mesa Diretora está avaliando também a possibilidade de reajuste salarial para os servidores, assim como o aumento do valor do vale alimentação. “ Estamos esperando apenas que seja repassado o orçamento da Câmara por parte do tribunal de contas do município que até agora não disparou o aumento”, completou.

Ainda segundo Hermínio, além da questão salarial a Câmara está se preparando para ofertar cursos de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos específicos voltados para a área de atuação de cada servidor.