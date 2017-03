MPF disponibiliza itens de informática para doação

Órgãos e entidades têm entre 16 e 30 de março para manifestar interesse; são 5 microcomputadores, 23 digitalizadores e 49 estabilizadores

O Ministério Público Federal na Bahia disponibiliza, até o dia 30 de março, 77 itens de informática para doação. Órgãos e entidades interessados nos microcomputadores, digitalizadores e estabilizadores deverão encaminhar as solicitações via Correios ou entregá-las na sede do MPF em Salvador, portando os documentos que constam nos itens 5, 6 e 7 do Aviso de Doação de Bens nº 01/2017 e indicando quais os itens desejados.

A doação será feita conforme a seguinte ordem de preferência: 1) ramos do Ministério Público da União, órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante de qualquer dos demais Poderes da União; 2) órgãos e entidades dos estados, municípios ou Distrito Federal; 3) instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública do Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com a legislação vigente.

O aviso de doação, a lista de itens e o modelo de requerimento.