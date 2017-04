MRV Engenharia lança atendente virtual: Maria Rosa Vaz

MRV ENGENHARIA É A 1° CONSTRUTORA DO SETOR A DESENVOLVER APP COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ATENDER SEUS CLIENTES

Desenvolvida com tecnologia IBM Watson, a ferramenta é inédita no setor de construção civil brasileira

Um aplicativo pensado e desenvolvido a partir das necessidades de seus usuários, esse é o Meu MRV. A construtora apresenta ao mercado, nesta terça-feira, 25, uma ideia pioneira e sai na frente como a primeira empresa do setor da construção civil a oferecer um App voltado para o relacionamento e atendimento ao cliente utilizando inteligência artificial. A ferramenta foi estruturada com o objetivo de melhorar constantemente a experiência do usuário e conta com a tecnologia IBM Watson, uma plataforma cognitiva que analisa grandes volumes de dados e a partir disso, gera respostas para as solicitações feitas no App. A solução foi construída na plataforma hospedada na nuvem IBM Bluemix utilizando serviços cognitivos (APIs) do sistema Watson.

A Maria Rosa, atendente virtual criada pela MRV, vai interpretar o contexto das situações e formular respostas. À medida que evoluir a interação com a mascote, o sistema aprende mais e vai se aperfeiçoando com o conteúdo de interesse dos clientes MRV. Todas as perguntas feitas pelos usuários são analisadas e utilizadas na aprendizagem do Watson, com isso, ele absorve e passa a ser mais eficiente em suas respostas. “Provavelmente a ferramenta não terá dificuldades para responder dúvidas, mas isso pode acontecer, especialmente considerando que a MRV é a primeira construtora no Brasil a usar o sistema. Nesse caso, o que o cliente digitar será enviado para a equipe da construtora, que incluirá a resposta no aplicativo”, informou o diretor de Tecnologia da Informação da MRV, Reinaldo Sima.

A ferramenta foi pensada e desenvolvida com a ajuda dos clientes, que participaram ativamente da concepção do App. “Fizemos isso através de uma das mais atuais e inovadoras metodologias de desenvolvimento de produtos e serviços, o Design Thinking. Nesta abordagem, o foco é a experiência do cliente: ele é imerso no projeto com o intuito de obter uma visão mais completa na solução dos problemas e, dessa forma, é possível identificar as barreiras e gerar alternativas viáveis de transpô-las. Buscamos dar respostas aos principais pontos juntamente com os clientes, sempre validando e testando as alternativas. O resultado deste trabalho foi uma lista de soluções que estarão no Meu MRV”, revela Sima.

Funcionalidades

No App, o usuário poderá acionar a Maria Rosa Vaz, personagem criada pela MRV para se relacionar com os clientes, para as solicitações. Ela terá a missão de ajudar os usuários 24 horas por dia. A atendente virtual também auxiliará os clientes a navegar de maneira prática na ferramenta, sem ter que passar por vários menus.

O usuário poderá fazer perguntas do tipo “Qual a etapa da minha obra?” ou “Como faço para emitir segunda via de boleto?”. Ao fazer esses e outros questionamentos, o cliente será imediatamente redirecionado para a tela com a informação correspondente.

O App também possibilitará acompanhar por meio de fotos e vídeos a evolução da obra do apartamento adquirido, registrar e acompanhar solicitações, consultar o extrato de pagamentos, copiar o código de barras do boleto e ainda acessar os comunicados enviados pela MRV. A ferramenta ainda permitirá ao usuário solicitar assistência técnica utilizando como recurso adicional a inclusão de fotos e vídeos para melhorar o processo de atendimento.

As informações também vão chegar ao cliente de forma ativa. Ele será avisado via Push (mensagens enviadas pelos aplicativos) em seu smartphone sobre eventos importantes que precise saber. O proprietário será informado automaticamente, por exemplo, sobre a conclusão de uma etapa específica da obra do seu empreendimento. “Atualmente, a maioria dos clientes possuem smartphones e esperam que possam resolver seus problemas rapidamente. O Meu MRV vai se tornar o principal ponto de contato entre a MRV e o nosso consumidor. A principal inovação é o cliente dispor desse contato digital totalmente concebido com foco nas suas principais necessidades. Com o uso do App, ele poderá resolver as questões de maneira mais rápida e fluida”, finaliza Reinaldo Sima.

A MRV Engenharia

Fundada em outubro de 1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia é líder nacional no mercado de imóveis econômicos. Em 37 anos de atividades, vendeu mais de 300 mil unidades. É a única construtora brasileira presente em mais de 140 cidades de 20 Estados do Brasil e no Distrito Federal.