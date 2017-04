MRV Engenharia: vagas abertas na Bahia

Os interessados devem enviar seus currículos para livia.rey@mrv.com.br

A maior plataforma de imóveis econômicos do país, a MRV Engenharia, está oferecendo oportunidades para gerente de loja em Salvador e credenciando corretores autônomos para capital e mais quatro cidades do estado. O objetivo é reforçar o time de vendas e ampliar o departamento comercial.

Os candidatos a gerente de loja terão como atribuições assegurar o cumprimento de metas, avaliar e planejar estratégias de vendas e atuação na área comercial, promover ações para prospecção e atendimento ao cliente, analisar o desempenho de vendas e resultado da equipe e avaliar melhores práticas do mercado e implantá-las. Para se candidatar, é necessário ter superior completo, conhecimento do pacote Office, e possuir experiência em gestão e afinidade com a área comercial. É desejável também possuir CRECI e vivência no mercado imobiliário. As vagas são para atuação em Salvador e os interessados devem enviar currículo para livia.rey@mrv.com.br.

Já o credenciamento de corretor de imóveis autônomo acontece, além da capital baiana, em Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Os profissionais terão como atribuições a realização de venda de imóveis, atendimento e prospecção de clientes, negociação de valores e acompanhamento da aprovação do financiamento. Para aproveitar essa oportunidade, é necessário ter Ensino Médio completo e experiência nas áreas de vendas, promoção e telemarketing.

“Entre as vantagens oferecidas pela empresa para ser corretor autônomo está flexibilidade e liberdade de horários, independência financeira com atividades de renda extra ou principal e credenciamento a uma empresa sólida e em constante crescimento”, declara Luis Felipe Monteiro, gestor executivo de vendas da MRV na Bahia.

A MRV Engenharia

Fundada em outubro de 1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia é líder nacional no mercado de imóveis econômicos. Em 37 anos de atividades, vendeu mais de 300 mil unidades. É a única construtora brasileira presente mais de 140 cidades de 19 Estados e no Distrito Federal.