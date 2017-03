MulherES, de Edmilson Santana

Minha vida é uma mulher cheia de vontade, cheia de filhos de todas as idades, cheia de leite derramando aos prantos ao ver os olhos de tantos desnutridos…Cheia de amor para dar… Não vende! Nem no varejo, nem por atacado, muito menos fiado, pois, na vida, tudo tem um preço! Não aceita encomenda para fazer tal entrega, não tem senha comum, credencial, fila preferencial… Distribui ao primeiro que chegar – mas não é por ordem de chegada… Ela tem cabelo suficiente para o “implante”de uma flor em qualquer estação; usa vestido longo e rodado na primavera para que a florida estampa cresça, apareça. É branco no inverno, dourado no verão, liso no outono, já que as pétalas vão caindo por onde ela passa. Perfuma caminhos do norte,indo em direção ao sul e atravessando “raios” do nascente ao poente. Durante o dia, pode enfeitar o firmamento deixando o rastro de um arco-íris: uma tiara de sete cores no céu… Gosta de vestir preto, à noite, por uma lógica razão: uma estrela fica suspensa no ar. Então, quando essa cor está presente, também de dia, é uma maneira de ajudar o “sol-itário” sol pela a ausência da lua… O salto alto justifica onde fica cada constelação… Um par de brincos, uma pulseira, uma tornozeleira, um anel, servem apenas para confirmar tudo aquilo que já está brilhando com toda a sua luminosidade interior que não se pode ver a olho nu! E para o homem que pensa que a terra está solta, Deus fez um pescoço para fazê-la girar em torno de um colar… Para dizer “sim” quando quiser; para dizer “não” quando não quiser; para dizer “talvez, talvez, talvez”…Se terra fosse palavra masculina poderia ser estéril… Por quê que o dESerto… E o sertão? Este que precisa de“nuvem”, de “água”, de “chuva”, de “semente”… De tanta forma feminina para lhe dar “vida”… Ah! Minha vida é uma mulher…