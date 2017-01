Município engajado na campanha de cadastramento biométrico de eleitores

Ascom PMVC

O prefeito Herzem Gusmão e o secretário municipal de Administração, Paulo Williams, participaram de uma reunião com os juízes eleitorais Juvino Henrique Brito, Clarindo Lacerda, Vander Cleuber Lopes e ainda com o promotor Marcos Coelho, responsável pela área de infância e juventude.

Durante a reunião, falou-se a respeito de questões referentes a ambas as partes. Entre outras demandas, os juízes pediram o apoio do Município numa campanha institucional para divulgar o cadastramento biométrico dos eleitores. O prefeito se comprometeu a ceder servidores de forma gradual, até que seja montada uma equipe para atendimento ao público durante a campanha.

“Eles precisam colocar em funcionamento 21 módulos, e naturalmente uma campanha para atrair o eleitor”, informou o gestor. “Portanto, nós vamos atender. Estamos fazendo um levantamento, e já detectamos que a Prefeitura tem mais de trezentos funcionários espalhados por aí. E nesse recadastramento, nessa nova filosofia, nós estamos trazendo esses funcionários”, disse ainda o prefeito, referindo-se ao processo de recadastramento dos servidores municipais, atualmente em fase de planejamento.

“A Prefeitura com certeza vai contribuir com a Justiça Eleitoral”, assegurou Herzem Gusmão.

“Já tivemos duas oportunidades de conversa com o gestor atual e com pessoas do seu staff. Desde o primeiro momento, sentimos que havia uma compreensão extraída das colocações feitas por nós com relação às necessidades de estruturação naquilo que se vincula ao município”, declarou o juiz Juvino Henrique Brito.