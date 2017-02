Nesta quarta-feira, 22, tem ECPP X Jacobina

O Baianão 2017 volta a agitar o futebol do estado no meio de semana. O maior estadual do Norte-Nordeste terá sua 6ª rodada aberta nesta quarta-feira (22).

Na véspera do Carnaval, dois jogos marcaram a abertura da rodada. Em Vitória da Conquista, o time da casa enfrentará o Jacobina. Em Feira de Santana, o Fluminense receberá o Bahia.

Já o complemento da rodada acontecerá após a pausa para a folia momesca, com Atlântico x Flamengo e Galícia x Vitória, em rodada dupla em Pituaçu, e Jacuipense x Juazeirense, em Feira de Santana, ambos no dia 2 de março.

O Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista volta a jogar na noite desta quarta-feira, enfrentando o Jacobina, às 20:30 no Estádio Lomanto Junior, abrindo a 6ª Rodada do Campeonato Baiano de 2017.

São os seguintes os jogos desta rodada:

O time conquistense está em quarto lugar na classificação geral:

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a escala de arbitragem para as cinco partidas. O sorteio dos árbitros e auxiliares foi realizado na sede da entidade, no dia 16 de fevereiro, com as presenças do Presidente de Honra da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol- CEAF/BA, Sr. Wilsom Paim, dos Funcionários da FBF, Josenilton Cerqueira e Nayane Queiroz, e dos Árbitros Claudio Antônio Dias Aragão, Diego Pombo Lopez e Luanderson Lima dos Santos.