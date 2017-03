Novas sedes da PM e viaturas reforçam segurança

A segurança na região sudoeste da Bahia está reforçada a partir desta quinta-feira (9) com a entrega de veículos e equipamentos para as polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Em Vitória da Conquista, o governador Rui Costa inaugurou as novas sedes das 77ª e 78ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM) e também do Destacamento Policial Militar (DPM) da 92ª CIPM.

Na ocasião, Rui comentou que “a segurança pública não depende apenas de novos prédios e equipamentos, mas de ações integradas do poder público e da participação de toda a sociedade. Hoje, em Conquista, avançamos para garantir a sensação de segurança que a população precisa e temos a convicção de que ainda há muito a ser feito”.

Também foram entregues 23 viaturas para a PM, beneficiando os municípios de Potiraguá, Itapetinga, Cândido Sales e Vitória da Conquista. Outras 10 viaturas de Polícia Civil beneficiam os municípios de Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Cândido Sales, Vitória da Conquista, Itambé, Itapetinga, Itarantim e Macarani. Já o 7º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) recebeu dois veículos e um conjunto de desencarceramento, enquanto a Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Brumado recebeu um caminhão guincho.

Ainda em Vitória da Conquista, durante a manhã, o governador participou da reunião itinerante do Pacto Pela Vida (PPV)