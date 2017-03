OAB homenageia as mulheres pelo seu dia

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção de Vitória da Conquista realizará no dia 8 de março um evento em homenagem às Advogadas.

O evento que já faz parte do calendário da Subseção iniciará com um delicioso café da manhã que será servido a partir das 08h. Em seguida, será promovido gratuitamente um curso de automaquiagem que iniciará às 09h, com vagas limitadas à capacidade da sala, a serem preenchidas por ordem de chegada.

A programação principal ficará por conta do ciclo de palestras de diversos temas relacionados ao cenário atual mulher e que tem como palestrantes Graziele Novato, Évila Carrera e Ana Letícia Andrade.

Nesta oportunidade, será lançado o novo site da OAB de Vitória da Conquista. Moderno e dinâmico, o portal dispõe de diversas ferramentas que serão apresentadas no evento.

Ocorrerão também sorteios de diversos produtos e vouchers de serviços como: sessão de peeling ultrassônico com máscara de ouro, limpeza de pele profunda, manicure e pedicure, hidratações, escovas, alongamento de cílios, design de sobrancelhas, depilação facial, massagem relaxante e kits de produtos de beleza.

A animação do evento ficará por conta do som do Doctor Dj – Gustavo de Magalhães, às 17h, quando será oferecido o coffee break.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (77) 3424-2158.