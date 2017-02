OAB promove 1ª Reunião sobre Direito dos Animais

A Ordem dos Advogados dos Brasil Subseção Vitória da Conquista, através da Comissão de Direito Ambiental, convida todos os interessados para a 1ª reunião sobre o Direito dos Animais. Sabemos os diversos problemas que a nossa cidade tem enfrentado no combate aos maus tratos aos animais e a falta de locais adequados para o acolhimento dos mesmos. A OAB, cumprindo seu papel social, realizará no dia 20/02/2017 (segunda-feira) às 19:00hs no auditório da Instituição uma reunião com os grupos de proteção aos animais de Vitória da Conquista, na qual será ouvido e debatido propostas e soluções para o enfretamento da questão. A reunião terá a presença dos seguintes especialistas:

• Yanna Amorim

Advogada e Instrutora de mediação judicial do Conselho Nacional de Justiça – CNJ

• Hosana Maria de Oliveira

Médica Veterinária

• Álvaro de Azevedo Brito

Mestrando em Aspetos Jurídicos da Bioética e o Direito dos Animais – UFBA