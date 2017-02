Oficinas para microempreendedores individuais acontecem até sexta

Começou nesta segunda, 20 e segue até a próxima sexta-feira, 24, as oficinas gratuitas para microempreendedores individuais realizadas na Sala do Empreendedor, localizada no Mercado Municipal do Bairro Brasil, zona oeste, ao lado do Centro Glauber Rocha – Educação e Cultura. A iniciativa é resultado da parceria entre a Prefeitura de Vitória da Conquista e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Nesta segunda-feira, 20, a oficina trata do tema “Sei Vender”. Nos próximos dias da semana, serão trabalhados assuntos como compras, controle de dinheiro, empreendimentos e formação de preços. Cada oficina dura quatro horas, das 8h às 12h, e reúne aproximadamente vinte pessoas. As inscrições são gratuitas.

“Eu me interessei porque acho que é uma área muito boa, entender um pouco mais sobre administração, como vender e como comprar também”, afirmou Alexandre Gonçalves, proprietário de um salão de beleza que participou da oficina “Sei Vender”.

“Eu, que estou começando agora na área, acho que vai me dar um suporte bom. Acredito que vai contribuir com o desenvolvimento do meu negócio, até porque eu não tenho experiência nenhuma. Então, o que vier de conhecimento para mim, é vantagem”, prosseguiu Gonçalves.

Segundo a consultora do Sebrae, Carine Grisi, os treinamentos visam ajudar os empreendedores a se planejarem e, assim, obterem melhores lucros em seus respectivos negócios. “O Sebrae também dá o apoio de orientação, capacitação e suporte ao microempreendedor individual. Essa nossa parceria com a Sala do Empreendedor vem para profissionalizar o ambulante, feirante, artesã, aquele empreendedor que muitas vezes não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso a muitas informações”, explicou Carine.

‘Qualificar, qualificar, orientar’ – O secretário municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento, Cláudio Cardoso, acredita as oficinas fornecem uma capacitação importante para que o empreendedor lide com os altos e baixos do mercado. “A gente sabe que as pequenas e médias empresas estão sempre investindo em gestão e em capacitação para lidar até com as divergências do mercado. No caso do empreendedor individual, faltou esse apoio. E por isso nós estamos montando aqui um programa de capacitação, orientação e atendimento para esse segmento, através da Sala do Empreendedor”, disse Cardoso.

O secretário também disse achar importante que os participantes se inscrevam em mais de uma oficina. “A gente quer ampliar esse esforço de capacitar, qualificar, orientar os empreendedores para que eles possam ter melhor resultado no atendimento dos clientes, na gestão do dinheiro, no relacionamento com os fornecedores, enfim. Tudo isso vai ser objeto de capacitação e qualificação desses trabalhadores para que eles possam ter um resultado melhor”, concluiu.