Operação Ano Novo registra redução de acidentes nas rodovias

A Operação Ano Novo, finalizada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (2), registrou a redução de 27% número de acidentes nas rodovias estaduais, em comparação com o ano passado. Ao todo, a PM registrou 35 acidentes, com seis vítimas fatais, 12 pessoas com ferimentos graves e 18 com ferimentos leves.

Apesar da redução de acidentes – no ano passado foram 48 – e de pessoas com ferimentos leves em 21%, houve um aumento do número de feridos em estado grave, que passaram de seis para 12 pessoas e no número de vítimas fatais, de cinco para seis. As ações de prevenção e fiscalização foram realizadas em todo estado por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (CIPRv): 1ª (Itabuna), 2ª (Brumado) e 3ª (Barreiras), que distribuíram panfletos informativos, realizaram fiscalizações educativas e abordagens, com o objetivo de reduzir o número de acidentes. Com início na última sexta (30), a Operação Ano Novo nas rodovias estaduais também abordou 4.872 pessoas e 3.194 veículos. As ações resultaram em 442 autos de infração e na retenção de 53 veículos. Não houve condução de pessoas às delegacias.