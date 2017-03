Osmário identifica demandas da Zona Rural

Osmário Lacerda (PMDB)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa sexta-feira, 10, o vereador Osmário Lacerda (PMDB) destacou visita à Cercadinho, Lagoa, Lamarão, Veredinha, Abelhas, Inhobim, Matinha e Beira do Rio para identificar demandas de energia elétrica. O edil esteve ainda na Embasa, acompanhado do colega, o vereador Professor Cori, para discutir o abastecimento de água do distrito de Veredinha. Segundo ele, a Embasa prometeu que a prioridade é distrito.

Em sua fala, o parlamentar informou visita à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Na oportunidade, o secretário Arlindo Rebouças explicou que encontrou máquinas quebradas o que está dificultando ações como encascalhamento de estradas. O edil recebeu uma lista de equipamentos com defeitos. Segundo ele, a secretaria conta no momento com apenas uma máquina para dar conta da demanda