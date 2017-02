Osmário Lacerda destaca reunião com Coelba

ASCOM CÂMARA

Após o vereador Osmário Lacerda (PMDB) ter apresentado à Câmara Municipal o problema da queda de energia em algumas localidades da zona rural, a Presidência da Casa, juntamente com a Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor, solicitou uma reunião a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). Em seu discurso, na sessão ordinária desta quarta-feira (22), Osmário destacou a realização da reunião com o gerência da empresa, trazendo informações sobre as medidas que serão tomadas.

Segundo o vereador, em reunião com o gerente da Coelba, Bruno Borges Epitácio, foi solicitado que a empresa solucione problemas relacionadas ao fornecimento de energia. Foi reivindicado, através de documento, melhorias no serviço de energia para as localidades de Cercadinho, Veredinha, São João da Vitória, Lagoa de José Luís, Lamarão, Inhobim, Beira do Rio, Riachinho e Baixão.

Osmário relatou que Bruno Borges se colocou a disposição para realizar uma visita à zona rural para conhecer as demandas, e já irá atender as solicitações mais simples como a troca dos transformadores na região da Lixa e Baixão, a fim de solucionar a queda constante de energia relatada pelos moradores.

O parlamentar agradeceu à presidência da Câmara e da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor pela articulação e participação na reunião, e informou que estará amanhã (23) em reunião com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), estendendo o convite aos demais vereadores para discutir o abastecimento de água no município.