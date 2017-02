Osmário questiona atuação do deputado Waldenor Pereira em Vitória da Conquista

Osmário Lacerda (PMDB)

O vereador Osmário Lacerda (PMDB) usou a tribuna na sessão ordinária desta sexta-feira(17) para registrar sua visita em Cândido Sales e questionar a atuação do deputado federal Waldenor Pereira em Vitória da Conquista. O vereador comemorou também a chegada da iluminação pública no povoado de Veredinha.

Osmário Lacerda afirmou que em visita a zona rural de Cândido Sales pode ver obras do deputado Waldenor Pereira para aquele município. Uma delas, segundo o vereador, avaliada em 1 milhão de reais. Osmário trouxe ao plenário o questionamento do porquê Vitória da Conquista não tem obras deste deputado. “ O município de Cândido Sales pode, mas nós não? Somos diferentes? ”, questionou. “Em 20 anos não temos nenhuma obra do deputado Waldenor, nem do deputado estadual Zé Raimundo, e nem da época em que Guilherme Menezes era deputado federal”, completou.

O vereador fez questão de frisar seu descontamento com atuação do deputado citado. “ 2018 está chegando e o povo da nossa região tem que abrir os olhos, ficar atentos. É uma falta de respeito 20 anos no poder e não termos nenhuma obra desse deputado na nossa região”, alertou.

Na ocasião, o parlamentar deixou registrado também sua alegria pela chegada da iluminação pública no povoado de Veredinha. “ Cheguei no povoado, parecia que era dia, mas era noite”, comentou. Osmário afirmou ainda que fez questão de acompanhar todo o trabalho e dar assistência a todos os funcionários responsáveis pela instalação.