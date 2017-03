A CDL, em parceria com o SENAC de Vitória da Conquista, promove a Palestra sobre Gestão Visual de Lojas, no dia 09 de março, às 19 horas, no auditório da CDL.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no SENAC localizado na Rua 10 de Novembro, n° 720, ou através do telefone (77) 3429-2310. Participe!