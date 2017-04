Pediatria e Clinica Médica gratuitas na FASA

Equipamento, aberto à comunidade, conta com seis consultórios para atendimento nas áreas de Pediatria e Clínica Médica

A Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista inaugurou oficialmente na noite dessa segunda-feira, 10, o ambulatório do curso de medicina da instituição com a presença de diretores, professores e estudantes. O prefeito Herzem Gusmão, entre outros membros do Governo e autoridades municipais, prestigiaram a solenidade.

A expectativa é que a prática obtida no ambulatório seja um diferencial na vida médica dos estudantes do curso. “O ambulatório representa um passo a mais na concretização do curso de medicina, que tem o compromisso de entregar à sociedade profissionais de qualidade. Estamos aqui para servir”, reforçou o diretor da unidade conquistense, Manoel Augusto Sales.

O ambulatório funciona desde o dia 24 de março, na sede da faculdade, às tardes de segunda e as quintas-feiras. Totalmente gratuito, o equipamento oferece à comunidade atendimento nas áreas de Pediatria e Clínica Médica. Estudantes, a partir do quinto semestre do curso, se revezam em seis consultórios de atendimento.

“Os estudantes coletam o histórico e iniciam o exame. Porém, eles são supervisionados pelos professores especialistas que conseguem, através de ‘salas espelhos’, acompanhar o atendimento do aluno e, depois, dar a conduta a partir da discussão com ele”, explicou o coordenador do curso de medicina da faculdade, Luiz Henrique Ventura.

Inicialmente, são realizadas, em média, 180 consultas por mês. A meta para o segundo semestre é dobrar esse número. “É um reforço para a estrutura de saúde da cidade porque pessoas, inclusive, carentes vão ser atendidas aqui. Fiquei muito feliz com o que vi aqui. Esse ambulatório representa muito”, comentou o prefeito Herzem Gusmão.

Estreitando os laços – De acordo com o gestor, a perspectiva, a partir de agora, é que os laços entre a Prefeitura e a faculdade sejam estreitados. “A cidade ganha com a presença da Santo Agostinho aqui e vai sendo consolidada como polo educacional e universitário. A Prefeitura pretende estreitar as relações e, quem sabe, propor uma parceria”, ressaltou Herzem.

A aproximação é vista com otimismo pelos membros do Conselho Societário da Faculdade, recebidos pelo prefeito na tarde dessa segunda, no Gabinete Civil. “As perspectivas são as melhores possíveis haja vista que os serviços que a faculdade presta vai dar base para os serviços da área de saúde que a Prefeitura disponibiliza”, avaliou um dos sócios da instituição, Eunápio Augusto Almeida.

Durante a solenidade, o diretor Manoel Augusto prestou um reconhecimento ao diálogo estabelecido com o prefeito. “Estamos aqui desde 2012 e Herzem é o primeiro prefeito de Vitória da Conquista que os membros do Conselho Societário da nossa instituição conhecem. Muito obrigado pelo seu acolhimento”.

Vitória da Conquista é a primeira cidade fora de Minas Gerais a contar com uma unidade da Santo Agostinho. As outras duas funcionam em Sete Lagoas e Montes Claros, e o grupo se prepara para instalar uma unidade em Itabuna, sul da Bahia.

Assistência Médica – Para agendar uma consulta no ambulatório, o cidadão deve entrar em contato por meio do telefone (77) 3201-4800. A Faculdade de Saúde Santo Agostinho está localizada na Avenida Olívia Flores (próximo ao Banco do Brasil). Texto e fotos: Ascom PMVC