Pensamentos que detonam sua auto estima

Vivendo na sociedade atual, regada a estresse e responsabilidades sem fim, sentimentos como auto insatisfação e desânimo fazem parte da realidade de muitos de nós ao redor do mundo. Quase sempre querendo realizar mil coisas ao mesmo tempo, tendo de liderar tanto uma família, quanto uma vida profissional agitada, grande parte dessas pessoas acaba se esquecendo de olhar para si mesmos e perde assim, algo fundamental para que todas as coisas em suas vidas deem certo: sua auto estima.

A auto estima afeta diretamente no desempenho do indivíduo. Muitas pessoas desconhecem a importância de se manter uma boa auto estima. A pessoa que apresenta uma baixa estima de si mesma pode enfrentar inúmeras dificuldades em vários âmbitos de sua vida como: baixo rendimento no trabalho, afastamento de amigos e familiares, que são algumas das consequências mais comuns de quem apresenta baixa auto estima.

A quantidade de pessoas que sofrem atualmente com baixa auto estima está se tornando cada vez maior. O que mais me preocupa é observar que possuir problemas de auto estima tem se tornado algo tão comum, que as pessoas simplesmente passam a ignorar alguns ‘sinais’ de que algo não está certo consigo mesmas, apenas porque já o consideram algo normal e irrelevante.

1. Se abalar com críticas – Um grande sinal de que uma pessoa é insegura e possui uma baixa auto estima é que ela se abala com qualquer crítica feita sobre ela mesma. A pessoa de baixa auto estima se sente frustrada por pequenas críticas, mesmo quando essas são insignificantes e nada construtivas. Além disso, ela sente uma grande necessidade de agradar a todos o tempo todo, muitas vezes passando por cima dos próprios valores, apenas para não decepcionar outras pessoas.

2. Generalizar os problemas – A pessoa com baixa auto estima tem o hábito de generalizar sempre que algo não sai como planejado. Se uma coisa não saiu como planejado, ela já começa a dizer que nada dá certo e desiste de tentar coisas novas, pois para ela, será em vão. Além disso, é comum que a pessoa generalize sobre coisas negativas de si mesmas, também. Se ela faz algo de ruim e erra, como qualquer outro ser humano, ela já põe na cabeça que o erro aconteceu porque é uma pessoa ruim, que não faz nada certo e começa a se depreciar de forma exagerada por erros bobos.

3. Comparação – Uma das piores coisas para uma pessoa com baixa auto estima é a comparação. Quando a pessoa não tem uma boa imagem de si mesma, tudo o que acontece é motivo de comparação. Mas não uma comparação saudável. O indivíduo de baixa auto estima sempre compara sua vida e seus resultados às pessoas que estão em uma situação melhor que ele, se inferiorizando o tempo todo.

4. Perfeccionismo – A busca incessante por perfeição é algo muito comum nos indivíduos de baixa auto estima. As pessoas têm uma ideia distorcida de que ser perfeccionista é sinal de excelência, mas não é verdade. Ser perfeccionista é sinal de insegurança. A pessoa insegura de si tem o hábito de buscar compulsivamente pela perfeição. Ela foca sempre nos 10% que deram errado e não nos outros 90% que deram certo. Nunca valoriza os ganhos, mas enaltece as perdas e derrotas.

5. Catastrofismo – A pessoa que é dramática demais é certamente insegura. O indivíduo de baixa auto estima é pessimista demais e imagina sempre que o pior vai acontecer, em qualquer situação. Quando alguma coisa, até mesmo pequena, dá errado, já é motivo para que ele ache que qualquer outra coisa também dará e desanime ao primeiro problema que surge.

6. Dificuldade em receber elogios – Um dos grandes sinais da pessoa que tem baixa auto estima é ter o hábito rebater aos elogios que recebe. Essa pessoa tem dificuldade em receber elogios. Ela fica de certa forma, incomodada, como se não aceitasse recebê-los e tivesse que contestá-los o tempo todo.