Planserv contabiliza mais de 100 beneficiários “centenários”

A aposentada Raymunda Rodrigues da Silva é beneficiária do Planserv – Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais há 40 anos. No próximo sábado (11) ela completa 106 anos de vida, com saúde e lucidez. A aniversariante é uma das “centenárias” do plano, que se orgulha de ter mais de 100 beneficiários com mais de cem anos de idade em sua carteira.

“Temos exatos 102 beneficiários nesta faixa etária. Este dado nos motiva a continuar trabalhando para proporcionar saúde, bem estar e qualidade de vida aos idosos. O aumento da expectativa de vida da população é uma realidade e precisamos estar cada vez mais preparados para atender da melhor forma a este público tão especial”, declara a Coordenadora Geral do Planserv, Cristina Cardoso.

Dona Raymunda vai pouco ao médico. Ela se alimenta bem, interage com a família e não apresenta problemas significantes de saúde. Contudo, ela é uma exceção, já que com o avançar da idade, a maioria das pessoas apresentam doenças que acabam prejudicando sua qualidade de vida. Por isso, garantir a assistência à saúde dos idosos é fundamental.

De acordo com Cristina Cardoso, 24% dos beneficiários do Planserv têm 60 anos ou mais. O envelhecimento da carteira do Planserv tem afetado as despesas assistenciais com efeitos crescentes sobre os gastos com cuidados de longa duração e alta complexidade. Mesmo assim, ao contrário de outros, que cobram de acordo com a faixa de idade, “o Planserv é um plano solidário na medida em que a contribuição do beneficiário varia de acordo com sua remuneração, o que facilita o acesso e a manutenção dos idosos na carteira da Assistência. Dificilmente, algum aposentado escolheria pagar um plano de acordo com sua faixa de idade se tem à disposição um sistema proporcional ao seu salário”, destaca a gestora.

Outro reflexo da preocupação do Planserv com o envelhecimento da população é a manutenção do Programa de Saúde do Idoso, gerido pela Coordenação de Prevenção da assistência. Com o objetivo de oferecer um atendimento multidisciplinar ao idoso, a fim de estimular sua capacidade funcional e autonomia, o programa beneficia cerca de 1900 beneficiários atualmente. Para isso, conta com cinco prestadores e 52 profissionais cadastrados, entre geriatras, nutricionistas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos.