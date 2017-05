PM realiza Casamento Coletivo de 47 casais da corporação

Nesta edição do Casamento Coletivo, ação que realiza pela quinta vez, a Polícia Militar da Bahia (PMBA), por meio do Departamento de Promoção Social (DPS), oficializou a união de 47 casais da Corporação em uma cerimônia inter-religiosa na Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, em Água de Meninos, na capital baiana.

A cerimônia aconteceu neste domingo, 28, teve a trilha sonora entoada por policiais militares, que também são músicos, e a presença do comandante- geral da PMBA, coronel Anselmo Brandão, do diretor do DPS, coronel Jorge Inácio Diniz, de representantes do Judiciário, de membros das Capelanias Evangélica e do Núcleo de Religiões de Matrizes Africanas (Nafro), que ministraram a bênção matrimonial aos casais.



A benção matrimonial foi realizada na Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, em Água de Meninos.

Para o policial militar Roberto Lebre e sua esposa Marcela Vieira, a iniciativa trouxe muita alegria. “É muito bom ter o apoio da PM para a realização de um grande sonho, ainda mais em tempo de crise. Estou muito feliz e realizado”, afirmou o noivo. Também demonstrava satisfação, o casal de policiais Reinaldo Brito e Adriana Luzia. Eles se conheceram durante um serviço. “Estávamos trabalhando e surgiu o interesse mútuo. E hoje, com 11 anos de relacionamentos, a PM que proporcionou o nosso namoro, agora está oficializando nossa união”, disse Brito.