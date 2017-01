Polícia federal realiza busca e apreensão no Bradesco

Banco havia sido oficiado duas vezes em 2016 para que apresentasse documentos, porém não atendeu às ordens judiciais

A pedido do Ministério Público Federal (MPF) em Vitória da Conquista, a Justiça Federal determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da Superintendência da Regional Sudoeste do Banco Bradesco, em Vitória da Conquista.

A decisão havia sido publicada em 17 de janeiro e o mandado está sendo cumprido pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 25.

A medida visa encontrar contratos bancários de financiamento e outros documentos associados a empresário investigado em procedimentos conduzidos pelo MPF e pela Polícia Federal, relacionados à Operação Mato Cerrado. O banco já havia sido oficiado em outubro e em dezembro do ano passado para que apresentasse os documentos, mas vem resistindo a colaborar com as investigações.

Número para consulta processual na Justiça Federal: 8005-91.2015.4.01.3307 — Subseção Judiciária de Vitória da Conquista.