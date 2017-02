Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Carnaval

2ª Etapa da Operação Integrada Rodovida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, entre 00h de sexta-feira (24/02) e 23h59 de quarta-feira (01/03), a Operação Carnaval 2017, que consiste numa série de esforços concentrados no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas. Integrada à segunda fase da Operação Rodovida Cidades, a Operação Carnaval visa a garantir segurança, conforto e fluidez no trânsito nas rodovias federais.

Em 2016, os estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina concentraram 27,97% das ocorrências graves no período do Carnaval.

Conhecida por promover um dos maiores carnavais do país, Salvador recebe nessa época do ano um grande número de turistas vindos de todos os cantos do Brasil e do mundo, o que gera, por consequência, o aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais do estado. Além das atrações da capital, outros pontos da Bahia têm tradição de festas de grande vulto, gerando também a necessidade de atenção especial da PRF.

Cidades como Feira de Santana, Correntina, Santa Maria da Vitória, Barreiras e Porto Seguro promovem festas com potencial de atração de grandes públicos.

REFORÇO

No período do Carnaval, a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SRPRF/BA) contará, além do efetivo local, como reforço de homens vindos das Superintendências do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Distrito Federal e Tocantins. Além do incremento nos recursos humanos, haverá a chegada de viaturas, carros, caminhonetes e motocicletas e de um helicóptero.

Os policiais e equipamentos oriundos de outras Regionais serão empregados na BR 324, área metropolitana de Salvador; na região de Feira de Santana, onde se encontram as BRs 101, 324, 116 e 242; e nas BRs 101 e 367, em Eunápolis e Porto Seguro.

Durante o período do feriado, o foco da PRF continua sendo nas condutas responsáveis por elevados índices de letalidade nos acidentes. Por isso, além da embriaguez ao volante, os esforços de fiscalização estarão voltados para o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, infrações com motocicletas, uso do cinto de segurança e transporte seguro de crianças.

Neste esquema especial, a fiscalização de embriaguez nas rodovias federais acontecerá a qualquer momento e durante qualquer abordagem.

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA

Para aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, que corresponde à maior parte da malha viária na Bahia, o tráfego de caminhões bi-trens, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonhas sofrerá restrição durante o feriado. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar, independentemente de estarem carregados e ainda que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET). O motorista que descumprir a determinação será multado pela PRF. Trata-se de uma infração média, gerando multa e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, o condutor será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o final do período de restrição.

VEJA OS DIAS E HORÁRIOS DA RESTRIÇÃO: