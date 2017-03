“Políticas para Mulheres” celebra o mês de março

Com o tema “Sejamos Fortes e Corajosas” a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Coordenação de Políticas para Mulheres, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, vai celebrar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Durante o mês de março serão desenvolvidas atividades que destacam o papel protagonista da mulher e que colaboram com a busca da autonomia feminina.

A programação será realizada nos espaços que oferecem serviços da Prefeitura, como os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e os Centros de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS, além de uma ação social comemorativa do Dia Internacional da Mulher, no Espaço Glauber Rocha, no dia 11 de Março, das 08h às 13h, com o apoio de diversos parceiros.

“O desafio do Governo Municipal é fazer com que as mulheres de Vitória da Conquista tenham na Coordenação de Políticas para Mulheres a referência de luta pela causa e apoio na trajetória de autonomia que desejamos que cada mulher tenha” informou a coordenadora Sabrina Menezes. A ação do dia 11 busca um trabalho conjunto com os demais serviços para que a informação alcance a mulher e garanta o acesso aos instrumentos que possibilitam autoconhecimento, empoderamento e mudança de realidade.

A programação do março Mulher começa no dia 08/03 com a entrega do Loreta, na Câmara, e segue durante o restante do mês.

08/03 • DIA INTERNACIONAL DA MULHER

08H – Abertura da Exposição Fotográfica “Sejamos fortes e corajosas!”

Local: Câmara Municipal de Vitória da Conquista

Endereço: Rua Coronel Gugé, 150 Centro.

08h:30 – Sessão Solene: Homenagem ao Dia Internacional da Mulher – Diploma Mulher Cidadã Loreta Valadares.

Local: Plenário Carmem Lúcia – Câmara Municipal de Vitória da Conquista

Endereço: Rua Coronel Gugé, 150 Centro.

14h – Fórum de discussão

Local: Colégio Estadual Abdias Menezes

Endereço: Av. Rosa Cruz, s/n – Candeias.

________________________________________

11/03 • AÇÃO COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

08H as 13H – Ação social “Sejamos Fortes e Corajosas”

Local: Espaço Glauber Rocha

Divulgação do serviço do Centro de Referência da Mulher, levando orientações e informações.

Palestras

08H:30 – Palestra com a administradora e pós graduanda MBA finanças e controladoria Patrícia Sinara

Antes da Entrevista, Prepare-se!

Instruções de como preparar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego e marketing pessoal.

09H:30 – Bate-Papo com a Assistente Social, Psicopedagoga e MBA em Gestão de pessoas Luiza Ariana da Rocha Mota Ferraz – O papel da Mulher na sociedade: desafios e possibilidades

Orientação, Saúde e Bem-estar.

As mulheres contarão com serviços de saúde como testes rápidos, aferição de pressão arterial, dentre outros; Serviços de beleza e bem estar (maquiagem, massoterapia, Cabelo (corte e escova), esmaltação e design de sobrancelha); Balcão de atendimento com orientações do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, CREAS- Centro de Referência Especializado em Assistência Social e Bolsa Família.

Comércio de Artesanatos

Presente durante todo o evento para divulgar os artesãos e a comercialização do artesanato tradicional.

Atividade física

Aula de zumba ( SESC)

Apresentação Cultural

Grupo de dança

Circo Oxente

Apresentações Musicais

Voz e Violão ( SESC)

Banda Oxente

________________________________________

14/03 • Ação social no Centro de Convivência do Idoso

14:30 H – Palestra e tarde de chá

Centro de Convivência do Idoso

Endereço: Rua Zeferino Correia, nº11, Centro.

________________________________________

22/03 • Bate-papo alusivo ao Dia Internacional da Mulher

14:30H – Violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha – Advogada Juciele Wolframe

Local: Centro de Referência em Assistência Social CRAS IV – Jardim Valéria

Endereço: Av. Dr. Jadiel Matos, nº 41 – Lot. Jardim Valéria, Bairro – Jatobá.

________________________________________

24/03 • Ação Social no Centro no Centro de Atenção Psicossocial – CAPSII

09:00H – Consequências psicológicas da violência contra mulher – Psicóloga Silvia Ticianna

Local: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II

Endereço: Rua João Pereira, S/N – São Vicente.

Divulgar os serviços do CRAV e da Rede de Proteção à Mulher.

________________________________________

24/03 • Estação juventude

18:30H – Cine Juventude

Local: Estação Juventude

Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão 757

________________________________________

28/03 • Fórum de discussão

08H – Núcleo de Prática Jurídica – FAINOR

Endereço: Praça Santo Antônio, 63 – Recreio.

Divulgar os serviços do CRAV e da Rede de Proteção à Mulher.

________________________________________

29/03 • Ação Social no Centro de Referência Albertina Vasconcelos

14:30 Bate papo alusivo ao dia internacional da mulher e tarde de chá,

Mércia Andrade, servidora publica municipal, experiência na área social.

Centro de Referencia Albertina Vasconcelos

Endereço: AV. Jesiel Norberto, n°40, Candeias

________________________________________

30/03 • Fórum de discussão

14:00H – Núcleo de Prática Jurídica – FAINOR

Endereço: Praça Santo Antônio, 63 – Recreio.

Divulgar os serviços do CRAV e da Rede de Proteção à Mulher.