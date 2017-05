Postos de Saúde sem cartão não vacinam

No início desta semana, algumas unidades deixaram de fornecer a vacina devido à greve dos servidores municipais, o que levou a Administração a atender o público na própria Secretaria de Saúde nos dois primeiros dias da manifestação. Ainda na terça-feira, 23, vários postos foram reabertos e voltaram a realizar a campanha. No momento, oito postos de vacinação já voltaram ao normal e estão atendendo ao público-alvo. São eles: Centro de Saúde Regis Pacheco (Bairro Recreio); Policlínica de Atenção Básica São Vicente – CAE II (Bairro São Vicente); Policlínica de Atenção Básica Panorama (Bairro Panorama); Centro de Saúde Dr. Hugo de Castro Lima (Bairro Guarani); Policlínica de Atenção Básica Dr. Ademário Silva Santos (Bairro Brasil); USF Nestor Guimarães (Bairro Jurema); USF Recanto das Águas (Bairro Recanto das Águas); USF Solange Hortélio – CSU (Bairro Urbis II).

A vacinação está comprometida em algumas unidades de atendimento em virtude da falta dos cartões de vacinação, sem o qual, os postos não aplicam as vacinas.

Mesmo com a paralisação parcial e a suspensão da vacina no começo da greve, Vitória da Conquista ficou na frente do percentual total nacional do público-alvo alcançado. De acordo com o último levantamento, o número de doses aplicadas em Vitória da Conquista era de 40.049, que perfaz um total de 60,79% do grupo alvo. O índice nacional, no mesmo período, foi de 60,27%. O público-alvo da vacinação contra gripe são idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas com relatório médico, transplantados, gestantes, mulheres no período de 45 dias após o parto, crianças entre seis meses e cinco anos de idade, indígenas, pessoas privadas de liberdade e os profissionais de saúde.