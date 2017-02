Prazo para recadastrar tarifa social de água: até segunda, 20

Está chegando ao fim o prazo do recadastramento da Tarifa Social da Embasa. Os beneficiários têm até o dia 20 para atualizar os dados junto à empresa e garantir a continuidade do benefício. Os titulares do Programa Bolsa Família devem comparecer a um dos pontos de atendimento da empresa, munidos dos seguintes documentos (cópias e originais): RG, CPF, conta da Embasa e comprovante de saque do Bolsa Família dos últimos 90 dias. Os usuários que não fizerem a atualização no prazo informado terão o benefício suspenso.

Voltada para a população de baixa renda cadastrada no programa federal Bolsa Família, a Tarifa Social beneficia atualmente mais de 250 mil usuários na Bahia. O recadastramento visa atualizar o banco de dados da Embasa e garantir a continuidade do benefício para todos que atendem aos critérios cadastrais. Mais informações no site da Embasa, onde também está disponível a relação de pontos de atendimento, ou pelo telefone 0800 0555 195.