Prefeito e vice visitam CREAME e restabelecem parceria

Texto e fotos: Ascom PMVC

Com 31 anos de fundação, o Centro de Recuperação e Amparo ao Menor de Vitória da Conquista (Creame) é uma entidade filantrópica de utilidade pública que tem por finalidade promover a recuperação física, emocional e espiritual de dependentes químicos e a reintegração social e familiar desses internos. Na manhã desta sexta-feira, 03, o prefeito Herzem Gusmão e a vice-prefeita e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Irma Lemos, visitaram a instituição para conhecer mais de perto o trabalho realizado ali.

Os gestores, juntamente com o corpo diretor e os 15 internos, participaram de um culto. Na ocasião, Robson Santiago, que ficou internado durante sete meses no Creame, relatou o seu envolvimento com as drogas ainda na adolescência e sua recuperação depois de 20 anos de dependência. Agora ele participa como voluntário na entidade.

Durante a visita, o prefeito parabenizou o trabalho realizado pelo instituição e falou sobre a renovação da parceria. “O Creame é uma instituição que restaura vidas com dedicação, Palavra e amor. Essa casa é muito importante e saio daqui feliz pelo trabalho extraordinário desenvolvido aqui e por ter, como prefeito, a oportunidade de tomar decisões em favor dessa juventude. Queremos reatar imediatamente esta parceria e seremos mais presentes do que a Prefeitura foi no passado”, afirmou Herzem.

A secretária Irma Lemos relatou o que vem sendo feito pelo Desenvolvimento Social e elogiou o trabalho do Creame: “É dessa maneira que podemos devolver a dignidade ao homem. Não temos dúvida nenhuma que Deus está agindo neste lugar”.

A comitiva ainda conheceu a futura sede do Creame, que está sendo construída com recursos da própria instituição em um terreno doado pela Prefeitura. O espaço contará com área administrativa, módulo para atendimento médico, refeitório, espaço para academia, sala de jogos e videoteca, além de quatro alojamentos, segundo os seguintes critérios: Triagem, Fase I, Fase II e Fase III. Com a nova estrutura, o número de internos poderá ser ampliado para 60 pessoas.

Essa foi a primeira vez que um prefeito visitou a entidade. O presidente do Creame, Gilzete Moreira, agradeceu a visita: “Estou grato a Deus por essa grande oportunidade de receber a visita do prefeito e da sua vice. Nós colocamos nossas necessidades e eles prontamente vão nos atender dentro das possibilidades da Prefeitura. Ficamos contentes com a vontade do Governo de participar deste projeto. Com Herzem, a parceria que tínhamos vai voltar e tenho certeza que vai ser de uma importância muito grande para o Município e para nossa comunidade”.