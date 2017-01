Prefeito Herzem Gusmão visita Ouvidoria Geral do Município

O primeiro compromisso do prefeito Herzem Gusmão, nesta sexta-feira, 6, foi a visita à Ouvidoria Geral do Município. Determinado a governar de portas abertas e estar próximo de todos os setores da Prefeitura, Herzem conheceu melhor hoje as instalações da Ouvidoria e conversou com os funcionários.

Na oportunidade, o prefeito destacou a importância do órgão para o governo “A ouvidoria é comunicação, e nós necessitamos e vamos caminhar para isso, uma ouvidoria mais resolutiva, de respostas imediatas”, disse. Ainda em sua fala, o gestor adiantou algumas novidades que pretende implantar. “Nós estamos organizando o Centro de Processamento de Dados aqui da Prefeitura, e nós haveremos de modernizar e reativar o CPD e teremos no gabinete um terminal com todas as informações, todas as demandas, teremos também condições de chegar e encontrar na tela e, naturalmente, a assessoria vai mostrar aquelas solicitações mais urgentes para que a gente possa demandar”,afirmou. Para a Ouvidora geral do Município, Ivone Ferraz, é necessário que a população conheça mais sobre o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria. “Queremos ampliar o acesso do cidadão à ouvidoria, levar a ouvidoria para fora, sair da sala para que o cidadão tenha conhecimento do trabalho que desenvolvemos. Também pretendemos agilizar o parecer das demandas que chegam até nós”. Nesses primeiros 6 dias de 2017, a ouvidoria já recebeu cerca de 34 manifestações, entre reclamações, sugestões, solicitações e denúncias. Conheça a Ouvidoria – A Ouvidoria é um canal direto entre a Prefeitura Municipal e a população de Vitória da Conquista. Responsável pelo tratamento das manifestações da população em geral, servidores ou usuários dos serviços públicos, sob forma de reclamações, denúncias, elogios, sugestões, críticas ou pedidos de informações, a Ouvidoria garante ao cidadão participação ativa na vida política da cidade. O órgão também funciona como um canal para o esclarecimento de dúvidas. Como utilizar – Para apresentar qualquer manifestação sobre os serviços disponibilizados pela Administração Municipal, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria por meio dos telefones 0800 284 5857 e 0800 284 7010 (Ouvidoria Saúde), ou via internet, por meio do site da Prefeitura. O contato também pode ser feito de forma presencial, na sede da Ouvidoria Geral do Município, localizada na rua Coronel Gugé, 401, Centro.