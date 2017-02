Prefeito quer atrair público para o Centro Glauber Rocha

Em visita ao Glauber Rocha, no domingo, 19, Herzem Gusmão observou o potencial do espaço

O domingo, último dia do Encontro Solidário de Carros Antigos, realizado nos dias 17, 18 e 19, teve a visita do prefeito Herzem Gusmão ao Centro Glauber Rocha. E, além de visitar as lojas do Mercado de Artesanato e os automóveis em exposição, o gestor avaliou o potencial do espaço.

“É um belíssimo espaço, e pouco aproveitado”, observou. “A Prefeitura está trabalhando para que todos os finais de semana ocorra um evento aqui. Nós precisamos dar vida a este local. Foi um investimento considerável. Uma infraestrutura invejável, bem localizada, e que nós precisamos aproveitar este espaço”, acrescentou.

O próprio evento é um exemplo desse empenho em atrair público para o Centro Glauber Rocha. Trata-se do primeiro de uma série planejada pelo coletivo ArtSol, formado por empreendedores ligados ao movimento da economia solidária. A organização envolve ainda o Conquista Fusca Club e o VCA Club como parceiros.

A Prefeitura apoia a iniciativa e pretende que o Centro Glauber Rocha seja aproveitado também em outras ocasiões além das festividades de São João e Natal.

“Nós haveremos de dar uma finalidade e dar alegria a este local, atraindo o público muito importante para os artesãos, que ficam aqui isolados. Em breve, teremos também outra grande atração, que é o planetário. Portanto, Conquista precisa aproveitar bem este espaço”, concluiu Herzem Gusmão.

‘Mais divulgação’ – Também é essa a ideia da comerciante Jovenilda Jardim dos Santos, ligada ao Grupo de Economia Popular e Solidária (GEP). Durante os dias do evento, ela e o marido, Oliveira, venderam espetinhos de carne – o boxe do casal, inclusive, foi visitado pelo prefeito.

Jovenilda espera que a programação de eventos atraia mais pessoas para o Centro Glauber Rocha. “Estou achando ótimo. Agora, precisa de mais divulgação”, disse. “Eles vão fazer pelo menos uma vez por mês um movimento desses, para chamar o pessoal para conhecer o artesanato, e também para a gente aproveitar e trabalhar”.