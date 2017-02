Prefeitura antecipa pagamento dos salários dos servidores

Como política de valorização do servidor municipal, a Prefeitura de Vitória da Conquista antecipou, pelo segundo mês consecutivo, o pagamento dos salários. O dinheiro que, pela lei, deve ser liberado até o último dia útil do mês, já está disponível na conta dos 8444 servidores do município.

Na folha referente ao mês de fevereiro também consta o pagamento retroativo das gratificações.

O servidor municipal aprovou a antecipação do pagamento. “Foi bom, a gente adianta as dívidas, não fica pra pagar depois do dia 1º, a gente ganha um desconto e já sai com juros menor. Pra mim que vou passar o carnaval em casa, já faço uma economia e fico com um dinheirinho no meio do mês”, disse a auxiliar de serviços gerais, Fabíola Rosa.

Segundo o secretário de Administração Gildásio Carvalho ” essa gestão quer valorizar e melhorar a qualidade de vida do servidor. O pagamento dos salários será feito rigorosamente em dia, e sempre que possível, antecipado. Neste feriado de carnaval, a intenção foi dar a oportunidade do servidor aproveitar melhor os momentos de lazer com a família”