Prefeitura inaugura estande na 51ª Exposição

Abertura oficial do estande da PMVC

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista fará, na noite desta quarta-feira, 29, a partir das 19h, a abertura do seu estande oficial. Na oportunidade, também será lançada oficialmente a logomarca do Governo Mais Perto de Você. O prefeito, Herzem Gusmão, e os secretários de governo estarão presentes na solenidade.

Nos seis dias do evento, as atividades do estande oficial ficarão por conta das secretarias de Agricultura, Cultura, Educação, Indústria e Comércio e Saúde. Venha participar deste momento! Você é nosso convidado!

Prefeitura na exposição – Nessa edição, o Governo Municipal tem três espaços com o objetivo de aproximar o poder executivo municipal da comunidade conquistense. A grande novidade será o Gabinete Itinerante. “Nós iremos despachar daqui. Não estaremos só na abertura e no encerramento, estaremos durante toda semana mostrando o que estamos planejando para Vitória da Conquista”, revelou Herzem. Segundo o prefeito, o próximo local a receber essa ação será o bairro Brasil.