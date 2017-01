Prefeitura proibe vans na região do terminal de onibus

A partir desta segunda, 23, será proibida a circulação de vans na Avenida Lauro de Freitas

Com o objetivo de melhorar o trânsito e a mobilidade na Avenida Lauro de Freitas, no centro da cidade, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Trânsito e Transportes dá início a uma série de modificações no trânsito da região.

A primeira mudança será a proibição da circulação de veículos do tipo “van”, a partir desta segunda, 23. Para garantir o cumprimento da medida, agentes de trânsito do Simtrans realizarão de forma intensiva a fiscalização no local.

“Com esta primeira atitude, a Prefeitura dá início ao processo de ordenamento do trânsito no centro da cidade, com mudanças pontuais, para melhorar para todos, pedestres, motoristas e passageiros do transporte público urbano”, afirma o secretário Esmeraldino Correia. Texto e fot: Ascom PMVC