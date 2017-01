Prefeitura quer ampliar parcerias em prol da segurança pública

Reunido com representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o Governo Municipal deu continuidade a agenda de diálogo com diversos setores da sociedade. O encontro, realizado na tarde de terça-feira, 10, teve como objetivo ampliar parcerias com as instituições responsáveis pela segurança pública em Vitória da Conquista.

Durante a conversa, o prefeito Herzem Gusmão demonstrou preocupação com o grande número de mortes violentas em 2016 e destacou a necessidade de envolver as forças e conselhos de segurança, além do Ministério Público, nos debates para mudar esse quadro. O gestor reforçou ainda o compromisso da Administração Municipal na implantação de políticas públicas nas áreas de educação, esporte e cultura. “Sabemos que ações nessas áreas diminuem a violência, mas vamos continuar pleiteando ao Governo do Estado mais atenção para a nossa cidade”, completou. O comandante do 9º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação das Polícias Militares, Tenente Coronel Wilson Teixeira parabenizou a iniciativa do Governo Municipal de estreitar o relacionamento com a PM. “Todos nós estamos aqui porque queremos o melhor para Vitória da Conquista, pois todos os cidadãos que nasceram, que vivem aqui ou que somente estão de passagem são merecedores”. Também presente no encontro, o secretário municipal de Serviços Públicos e Transporte, Coronel Esmeraldino Correia, tratou de parcerias na execução de serviços municipais. “Já vamos discutir com o Corpo de Bombeiros o que diz respeito a liberação de alvarás e com a Polícia Militar assuntos ligados a apreensão de animais. Além disso, o Colégio da Polícia Militar também pretende direcionar estudantes para atividades de educação no trânsito”, completou.